Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Türk bayrağının yakılması ile ilgili Royal Antwerp'e 10 bin euro ceza
Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarları Türk bayrağını yakmıştı. UEFA da Royal Antwerp'e 10 bin euro para cezası verdi.
UEFA, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığını duyurdu.
Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin euro para cezası verildi.
Etiketler: Medipol Başakşehir
Son Haberler
- 16:30
- 16:33
- 15:52
- 16:00
- 15:41
Sıradaki Haber
Barcelona'ya transferiyle ilgili yargılanan Neymar ifade verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz