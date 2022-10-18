Beşiktaş'ta son maçlarda istenilen sonuçların alınamaması, keyiflerin kaçmasına neden oldu.

Son 5 maçta 6 puan alan siyah beyazlılar, evinde oynadığı son üç maçı da kazanmadı.

Puan kayıplarına rağmen zirveden kopulmasa da camia, teknik direktör Valerien Ismael'in geleceğini tartışmaya başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, şu an için Fransız çalıştırıcı ile yolları ayırmayı düşünmediği öğrenildi.

47 yaşındaki teknik adamın takımdaki geleceği için Atakaş Hatayspor, HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarının bekleneceği gelen haberler arasında.

Diğer yandan Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında oynamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor.

Valerien Ismael'in, Cenk Tosun ve Muleka’yı 11'e monte etmeyi planladığı ifade edildi.

Ghezzal ve Weghorst'un, HangiKredi Ümraniyespor maçında görev yapıp yapmayacağı da belirsizliğini koruyor.

2 oyuncunun, Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.