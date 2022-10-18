Fenerbahçe tarihi sezonlarından birini yaşıyor. Sarı lacivertliler geride kalan 10 hafta rakiplerine 28 gol attı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe atılan gol sayısı ve gol beklentisinde zirvede yer alıyor.

10 hafta sonunda oluşan gol beklentisi ve gol sayısı:

1) Fenerbahçe - 19.6 (28)

2) Beşiktaş: 17.7 (19)

3) Adana Demirspor: 15.6 (21)

4) Alanyaspor: 15.1 (14)

5) Galatasaray: 14.8 (10)

6) Trabzonspor: 14.5 (15)

7) Konyaspor: 13.5 (10)