Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe hücumda göz doldurdu
Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken Fenerbahçe atılan gol sayısı ve gol beklentisinde zirvede yer alıyor.
Fenerbahçe tarihi sezonlarından birini yaşıyor. Sarı lacivertliler geride kalan 10 hafta rakiplerine 28 gol attı.
Teknik direktör Jorge Jesus ile hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe atılan gol sayısı ve gol beklentisinde zirvede yer alıyor.
10 hafta sonunda oluşan gol beklentisi ve gol sayısı:
1) Fenerbahçe - 19.6 (28)
2) Beşiktaş: 17.7 (19)
3) Adana Demirspor: 15.6 (21)
4) Alanyaspor: 15.1 (14)
5) Galatasaray: 14.8 (10)
6) Trabzonspor: 14.5 (15)
7) Konyaspor: 13.5 (10)
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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