Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 3. dakikada Mitchy Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1. dakikada Diego Rossi'nin golleriyle 3-0 gibi net bir skorla geçti.

Ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve bu sürede kaybetmeyen Fenerbahçe, puanını da 20'ye çıkarttı ve averajla 2. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 7 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.

Son 9 resmi maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.

Deplasmanda 2 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç aradan sonra galip geldi.

Arabam.com Konyaspor'a 1-0 kaybeden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligde 2 maç sonra dış sahada hem golle tanıştı hem de 3 puan hasretini bitirdi.

Batshuayi gollerine başkentte de devam etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Batshuayi, gollerine Ankara'da da devam etti. Son 4 maçta da gol atan sarı-lacivertli futbolcu, AEK Larnaca'ya hem iç hem de dış saha maçında gol kaydetti.

Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında takımına 3 puanı getiren golü atan Batshuayi, Ankara'da da gol perdesini açtı. Ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkaran Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 8 maçta toplamda 5 gol attı.

İrfan Can Kahveci'den 5. gol

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, bu sezon 5 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3 golü bulunan İrfan Can, ligde de gol sayısını 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertli futbolcu Corendon Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü maçında da filelerini havalandırdı.

Arda Güler'e alkış

Maçın son anlarında sahaya giren Arda Güler'i bütün tribünler alkışladı. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lincoln'ün yerine oyuna giren Arda'yı, sadece Fenerbahçeli değil MKE Ankaragüçlü taraftaralar da alkışlayarak destek verdi.

Ali Sowe'un gol sevinci kısa sürdü

MKE Ankaragücü'nün ilk yarıda attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Maçın 26. dakikasında Ali Sowe, Fenerbahçe filelerini havalandırdı.

Ancak yapılan VAR incelemesinden sonra pozisyonun başında Beridze'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve ev sahibi ekibin gol sevinci kısa sürdü.