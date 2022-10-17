Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Gianni Infantino: Turnuva barış ve birlik mesajı verecek
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FIFA Başkanı Gianni Infantino yaklaşık 1 ay kalan Katar 2022 Dünya Kupası'nı değerlendirdi. Turnuva için hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Infantino, "Turnuva barış ve birlik mesajı verecek." dedi.
Katar 2022 için geri sayım sürüyor. Hazırlıkların son aşamaya geldiği organizasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino değerlendirdi.
Turnuvaya yaklaşık 1 ayın kaldığını hatırlatan Infantino, dünyada yaşanan gerginliğe ve pandemi ile olan mücadeleye dikkat çekti.
FIFA Başkanı, Katar 2022'nin dünyayı bir araya getireceğini vurguladı. Arap dünyasında ilk kez bir dünya kupası yapılacağını hatırlatan Infantino, "Turnuva barış ve birlik mesajı verecek." dedi.
Statların, antrenman sahalarının, metro ve alt yapının hazır olduğunu dile getiren Infantino; festivalleri ve eğlence seçenekleriyle unutulmaz bir dünya kupası yaşayacaklarını söyledi.
Katar 2022 Dünya Kupası 20 Kasım ve 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.
Etiketler: FIFA Katar Dünya Kupası
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