Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Alanyaspor'da Francesco Farioli internet üzerinden iş ilanı verdi
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, ilginç bir haberle gündeme geldi. İtalyan çalıştırıcı, internet üzerinden iş ilanı verdi.
Akdeniz ekibinin teknik adamı, maç analisti ve scout ekibi arıyor. 33 yaşındaki çalıştırıcı iş ilanını internet üzerinden bir kariyer uygulamasında verdi.
Farioli'nin bu hamlesi sosyal medyada çok ses getirdi.
We are hiring.— Francesco Farioli (@france_fario) October 16, 2022
Job Opportunities: Match Analyst and Talent Scout#matchanalysis #scouting #job
Application to: fariolicoachingstaff@gmail.com https://t.co/nuBiTb9BdJ
Etiketler: Alanyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 20:30
- 20:03
- 20:06
- 20:22
- 19:56
Sıradaki Haber
Katar Dünya Kupası için 3 milyona yakın bilet satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz