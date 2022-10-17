MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile 90+1. dakikada Rossi filelerle buluşturdu.

Öte yandan karşılaşmanın 26. dakikasında MKE Ankaragücü'nde Ali Sowe ile 34. dakikada Jese'nin attığı goller ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

Ligin 9 haftasında 28 golle fileleri havalandırarak en golcü takım olan Fenerbahçe ise başkent deplasmanından 3 puanla döndü. Jesus'un öğrencileri, ligde yenilmezlik serisini de beş maça çıkartarak 20 puana yükseldi.

Süper Lig'de altıncı yenilgisini alan MKE Ankaragücü 7 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakika Fenerbahçe öne geçti. Lincoln Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptı. Batshuayi, altıpasta önüne gelen topu ağlarla buluşturdu. 0-1.

GOL - 25. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin düzgün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-2.

GOL İPTAL - 26. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Malcuit'in sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda yatarak kurtardı.

39. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Lincoln Henrique'nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda çıkardı.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Gökhan Akkan ayaklarıyla çıkardı.

74. dakikada Crespo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

GOL - 90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla altıpasta buluşan Rossi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Mujakic, Radakovic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk. 60 Chatzigiovanis), Sowe.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi Samuel (90+4 Alioski), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 90+4 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 72 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 66 Rossi), Batshuayi (Dk. 66 Pedro).

Goller: Dk. 3 Batshuayi, Dk. 25 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Rossi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Malcuit, Dk. 47 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe)