Barselona Mahkemesinde görülen davanın ikinci gününde sanık koltuğuna oturan Neymar, "Real Madrid'e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona'ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti. Ben sadece onun bana söylediğine imza attım" dedi.

"Çok fazla kulüpten teklif vardı ama benim hayalim her zaman Barcelona'da forma giymekti" diyen Neymar, son anda sadece Real Madrid ve Barcelona seçeneklerinin kaldığını ancak "yüreğinin sesini dinleyerek Barça'ya gittiğini" söyledi.

Normalde 21 Ekim'de mahkemeye gelmesi gereken Neymar, Paris Saint-Germain takımının antrenman ve maç programından dolayı ifadesinin öne alınmasını istemişti.

Perez: Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyordu

Davada şahit olarak video konferansla dinlenen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise "Aşağı yukarı 10 yıl önce Neymar ile ilgilendik ama bunu Real Madrid sportif direktöründen biliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir müzakereye girmedim. Futbolcular istedikleri yere gider ve Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyordu" şeklinde konuştu.

Diğer yandan Barcelona'nın eski yöneticilerinden Raul Sanllehi de Neymar'ın Barcelona'ya transferi için 2011 yazında 45 milyon euro artı başarıya endeksli 10 milyon euro ödenmesi için Santos Kulübüyle bir anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Sanllehi, "Cuma günü el sıkıştık ama pazartesi günü bize telefon edip Madrid'in 5 milyon euro daha fazla teklif ettiğini söylediler. Bunu kabul edemezdik çünkü öncesinde anlaşmaya varmıştık" dedi.

Neymar'ın henüz 17 yaşında iken (2009'da) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu'nun açtığı davada, futbolcu Neymar, babası Neymar da Silva Santos ve annesi Nadine Golcalves ile eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu, Santos Kulübünün eski yöneticilerinden Odilio Rodrigues sanık olarak yargılanıyor.

Neymar'ın sportif faaliyetlerinin durdurulması, 5 yıl hapis ve 159 milyon euro para cezası verilmesini talep eden DIS ayrıca, eski Barcelona kulüp başkanlarından Rossell ve Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif görevlerden men ve 195 milyon euro para cezası istiyor.

Neymar için 3 yıl futboldan men isteniyor

Savcılık ise aynı davada Neymar için 2 yıl hapis, 3 yıl futboldan men ve 10 milyon euro , futbolcunun annesi ve babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon euro , Rossell için 5 yıl hapis, 3 yıl sportif yöneticilikten men ve 10 milyon euro , Barcelona Kulübünden 8,4 milyon euro , Santos'tan ve Neymar'ın ailesinin sahibi olduğu N&N şirketinden 1,4 milyon euro talep ediyor.

Savcılık, Neymar'ın transferi döneminde Barcelona Kulübü Başkan Yardımcısı olan Bartomeu hakkında herhangi bir suçlamada bulunmuyor.

Savcılık, bu anlaşmanın diğer kulüplerin serbest bir şekilde Neymar'a teklif götürmelerini engellediğini ve DIS Grubu'nu transferden daha fazla kazanç elde etmekten mağdur bıraktığını ileri sürüyor.

Davanın 31 Ekim'de sona ermesi öngörülüyor.