Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan hakem Halis Özkahya'ya görev
[Fotoğraf: AA]
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Fransa'nın Rennes ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Rennes (Fransa) ile Tottenham (İngiltere) arasında yarın oynanacak G Grubu ilk hafta karşılaşmasını hakem Halis Özkahya yönetecek.
Rennes kentindeki Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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