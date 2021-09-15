Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'a Borussia Dortmund maçı öncesi kötü haber
Beşiktaş'ta, ağrıları devam eden Georges Nkoudou, Borussia Dortmund maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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