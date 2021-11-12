Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
UEFA'dan Galatasaray'a ret
UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı "hükmen galibiyet ya da tekrar oynama" başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yönetim, maçta hakemin bir oyuncuya 2 kez sarı kart çıkarması konusunda UEFA'ya itirazda bulunmuştu.
Sarı kırmızılı kulübün, maçın hükmen galibiyetle Galatasaray lehine sonuçlanması veya tekrar edilmesi yönündeki itirazı UEFA tarafından reddedildi.
"Galatasaray A.Ş.'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - FC Lokomotiv Moskova maçındaki şikayeti üzerine UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu şu kararı almıştır: Galatasaray A.Ş.'nin yaptığı itiraz reddedildi."
Etiketler: Avrupa Kupaları Galatasaray UEFA Avrupa Ligi
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