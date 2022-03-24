Kazakistan, deplasmanda Moldova'yı Sergiy Maliy ve Veaceslav Posmac'ın (kendi kalesine) golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Ion Nicolaescu kaydetti.

Estonya ise ağırladığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 0-0 berabere kaldı.

Bu maçların rövanşı, 29 Mart'ta oynanacak. Turu geçenler, UEFA Uluslar Ligi'nde gelecek sezon C Ligi'nde yer almaya devam edecek. Elenen takımlar ise en alt lig D'nin gruplarına katılacak