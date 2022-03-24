Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bukayo Saka koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Bukayo Saka, koronavirüse yakalandı.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım kampında test sonucu pozitif çıkan 20 yaşındaki futbolcu kadrodan çıkarıldı ve evinde karantinaya girdi.
İngiltere Milli Takımı'nda Saka'nın yerine kadroya başka oyuncu dahil edilmeyecek. İngiltere, dostluk maçlarında 26 Mart Cumartesi günü İsviçre ve 29 Mart Salı günü Fildişi Sahili'ni konuk edecek.
Etiketler: Premier Lig İngiltere Koronavirüs
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