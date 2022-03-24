İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım kampında test sonucu pozitif çıkan 20 yaşındaki futbolcu kadrodan çıkarıldı ve evinde karantinaya girdi.

İngiltere Milli Takımı'nda Saka'nın yerine kadroya başka oyuncu dahil edilmeyecek. İngiltere, dostluk maçlarında 26 Mart Cumartesi günü İsviçre ve 29 Mart Salı günü Fildişi Sahili'ni konuk edecek.