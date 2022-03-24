TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.

PFDK, Göztepe'ye 132 bin, Gaziantep FK'ye 57 bin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a da 32'şer bin lira para cezası uyguladı.