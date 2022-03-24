Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.
PFDK, Göztepe'ye 132 bin, Gaziantep FK'ye 57 bin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a da 32'şer bin lira para cezası uyguladı.
Etiketler: TFF Yeni Malatyaspor Süper Lig
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