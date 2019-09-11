UEFA'nın yayımladığı güncel kulüp sıralamasında ilk üçte İspanyol ekipleri yer alırken, Real Madrid zirvenin sahibi oldu. Real Madrid'i, Atletico Madrid ile Barcelona takip ediyor.

Öte yandan ilk 100'de üç Türk takımı kendine yer buldu. Beşiktaş 24, Fenerbahçe 39, Galatasaray 60.sırada yer aldı.

Son yıllarda Avrupa'da yer alan temsilcilerimiz Medipol Başakşehir 111, Osmanlıspor 136, Konyaspor 147, Yeni Malatyaspor 159, Trabzonspor 160, Akhisarspor ise 161. olarak sıralandı.

Temsilcilerimizin puanları ve sıralaması:

İlk 20 sırada İngiltere'den 6, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 2, Fransa'dan 2, Portekiz'den 2 ve Ukrayna'dan da 1 takım yer aldı.

Kaynak: TRT SPOR