UEFA Konferans Ligi'nde sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turunda heyecan yaşanıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar:
Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2
Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0
Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2
Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)
Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)