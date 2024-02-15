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Spor
AA 15.02.2024 23:22

UEFA Konferans Ligi'nde sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynanıyor. 20.45 maçların sona erdi. İşte sonuçlar...

UEFA Konferans Ligi'nde sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turunda heyecan yaşanıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar:

Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-1

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2

Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

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