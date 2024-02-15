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Spor
İHA 15.02.2024 23:02

PFDK verdiği cezaları açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verdiği cezaları açıkladı.

PFDK verdiği cezaları açıkladı

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"1- Fatih Karagümrük Kulübü’nün, 10.02.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısı ile stadyum denetimine çim saha sorumluları eğitimine katılanlar listesinde yer almayan mensubunun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

2- Adana Demirspor’un, 09.02.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu maraton alt tribün 117 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, müsabaka hakemine yönelik devre arasında gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü idarecisi Metin Korkmaz’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- MKE Ankaragücü Kulübü’nün, 11.02.2024 tarihinde oynanan Konyaspor-MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst A ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- Kayserispor Kulübü’nün, 12.02.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Beşiktaş’ın, 12.02.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6-İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun, 11.02.2024 tarihinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanan İstanbulspor -Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7-Fenerbahçe’nin, 11.02.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Mario Jorge Dos Santos Branco’nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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