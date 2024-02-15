Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda takımlar son 16 turuna yükselemek için mücadele ediyor.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maç programı şu şekilde:
Galatasaray-Sparta Prag (Çekya): 3-2
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-2
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-1
Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-3
Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)
Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)
Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)
Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)
Karşılaşmaların rövanşı 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.