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Spor
TRT SPOR 15.02.2024 23:20

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları oynanıyor. Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag takımını 3-2 mağlup etti. İşte gecenin sonuçlar...

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda takımlar son 16 turuna yükselemek için mücadele ediyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maç programı şu şekilde:

Galatasaray-Sparta Prag (Çekya): 3-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-2

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-1

Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-3

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)

Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)

Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)

Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)

Karşılaşmaların rövanşı 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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