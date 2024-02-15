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Spor
AA 15.02.2024 23:18

Edin Dzeko: Sonuna kadar savaşacağız

Bosna Hersek Milli Takımı'nın kaptanı Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için, "Şampiyonluk için Galatasaray ile sonuna kadar savaşacağız. Umarım rakibe kıyasla daha az hata yaparız." ifadesini kullandı.

Edin Dzeko: Sonuna kadar savaşacağız
[DepoPhotos]

Dzeko, Bosna Hersek Futbol Federasyonuna 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) play-off etabı ve Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'deki performansıyla ilgili Edin Dzeko, kendi performansından daha çok takımının başarısını ön plana aldığını söyledi.

Galatasaray ile şampiyonluk için yarıştıklarını dile getiren Dzeko, "Şampiyonluk için Galatasaray ile sonuna kadar savaşacağız. Umarım rakibe kıyasla daha az hata yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin İtalya temsilcisi Milan'dan transfer ettiği Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Rade Krunic'in büyük bir ligden geldiğini ve alışma sürecinde bir sorun olmadığını kaydetti.

Dzeko, Krunic'in ihtiyaçları olan bir mevkide oynadığını ve şampiyonluk yarışında takıma güç kattığını da aktardı.

"EURO 2024'e katılmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı biliyorum"

Edin Dzeko, kaptanı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) play-off etabında karşılaşacağı Ukrayna maçı öncesi milli takımdaki futbolcuların kulüplerinde iyi durumda olduklarını ve yaklaşan maç öncesinde bunun kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın iyi bir takım olduğunu ve onlara karşı ne yapacaklarını bildiklerini aktaran Dzeko, şunları kaydetti:

"Evimizde, taraftarımızın önünde oynuyoruz ve turu geçme şansımız var. Mücadelesi fazla olan bir maç olmalı. EURO 2024'e katılmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı biliyorum. Milli takım olarak büyük turnuvalarda oynamaya alışkınız. Ukrayna'da formda olan bazı iyi oyuncular var, çoğu güçlü Avrupa takımlarında oynuyor."

Ukrayna Milli Takımı ile oynayacakları maçta orta sahada büyük mücadele yaşanacağını kaydeden kaptan Dzeko, rakiplerinin baskıyla nasıl başa çıkacağını bildiğini de belirtti.

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