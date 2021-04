UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İngiliz futbol kulüpleri tarafından başlatılan boykot uygulamasına destek verileceği ve sosyal medya hesaplarının kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada konuşmasına yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, internet ortamında taciz ve ayrımcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Herkesi resmi şikayette bulunmaya çağırıyorum"

Ceferin, bu suçun yayılmasını durdurmak için önlem alınması gerektiğini belirtti.

"Bu kabul edilemez paylaşımların veya mesajların kurbanı olan oyuncu, antrenör, hakem veya görevli, herkesi resmi şikayette bulunmaya çağırıyorum. Zararlı ideolojilerini ortaya çıkarmak için anonim profillerinin arkasına saklanan bu korkaklara fazlasıyla sahibiz."

UEFA president, Aleksander Čeferin: "There have been abuses both on the pitch and on social media. This is unacceptable and needs to be stopped, with the help of the public and legislative authorities and the social media giants."