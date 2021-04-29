Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağrı hisseden Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptandı.
Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Gökhan Töre’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/Jry1UuSZy6— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 29, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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