Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağrı hisseden Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptandı.

Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.