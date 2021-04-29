Sivasspor tek golle kazandı
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor 'u 1-0 ynedi.
Süper Lig'in 38. haftasında Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Demir Grup Sivasspor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Alper Ulusoy yönettiği karşılaşmada Sivasspor, 3 puanı, 88. dakikada Felix'in attığı golle kazandı.
Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Sivasspor, 55 puanla 7. sırada, 40 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise averajla 14. sırada yer aldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Fajr'ın pasında sol kantta topla buluşan Gradel'in, ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
13. dakikada Kayode'nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında, Hakan Arslan kafayı vurdu. Top kale direğinin üzerinden auta gitti.
17. dakikada Fofana'nın sol kanattan attığı uzun pasta topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
33. dakikada defansın kısa pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
35. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.
39. dakikada Gradel'in pasında topla buluşan Fajr'ın sert şutunu kaleci Ertaş Özbir, iki hamlede güçlükle kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
47. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir kale direğinin yanından topu kornere çeldi.
51. dakikada defansın hatasında topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine sert ortasında topa hiçbir arkadaşı dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.
69. dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı içinden sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.
GOL - 88. dakikada Gradel'in sol kanattan pasında ceza sahası içine giren Felix, rakiplerini geçerek topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz (Dk. 62 Boyd), Claudemir (Dk. 80 Felix), Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel (Dk. 90 Robin Yalçın), Kayode (Dk. 80 Kone)
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Zeki Yavru (Dk. 90 Mallan), Umut Bulut (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 82 Olcay Şahan), Ahmed Ildiz (Dk. 90 Topalli), Fofana, Tetteh
Gol: Dk. 88 Felix (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Hadebe, Dk. 66 Chebake, Dk. 87 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 57 Kayode (Demir Grup Sivasspor)