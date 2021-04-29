Mavi-beyazlı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Ömer Düzgün'ün Covid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

TFF'den Düzgün için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Sayın Ömer Düzgün'e ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Düzgün'ün en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."