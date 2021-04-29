Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'ün testi pozitif çıktı
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün'ün, koronavirüs testi pozitif çıktı.
Mavi-beyazlı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Ömer Düzgün'ün Covid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
AÇIKLAMA | pic.twitter.com/Fcfg2p2eYD— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) April 29, 2021
TFF'den Düzgün için geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
"Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Sayın Ömer Düzgün'e ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Düzgün'ün en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
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