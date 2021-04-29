Süper Lig'de düşme tehlikesi yaşayan iki takımın mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kritik maçın kazananı 2-1'lik skorla Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'e kritik üç puanı getiren golleri 58. dakikada penaltıdan Nacer Chadli ile 84. dakikada Fredrik Gulbrandsen ağlarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 5. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Başakşehir'de Alexandru Epureanu 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

81. dakikada sarı kart gören Erzurumspor'da Emrah Başsan ligde 39. haftada Fenerbahçe ile oynancak maçta cezalı duruma düştü.

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdırmayı başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu yenilginin ardından küme düşme hattından uzaklaşmayarak 37 puanda kaldı.

Önemli bir maçı kazanarak ateş hattından çıkan Medipol Başakşehir 40 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

7. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Visca şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

12. dakikada Chadli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta savunmadan seken top, kaleci Szumski'de kaldı.

KIRMIZI KART - 18. dakikada Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes, ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

24. dakikada ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada ceza sahası içindeki Visca, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar, topu kornere gönderdi.

40. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta, Aleksic'in ortasında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada sağ köşeden Emrah Başsan'ın ceza alanına ortasında ön bölümdeki Ricardo Gomes'in gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

VAR İNCELEMESİ - 55. dakikada Medipol Başakşehir atağında, ceza sahasındaki Gulbrandsen'in sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Szumski'nin ayağıyla önlediği top, ceza alanı dışına açıldı. Bolingoli'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlağı Boumal uzaklaştırdı. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, ceza alanında Boumal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI GOL - 58. dakikada penaltıyı kullanan Chadli, meşin yuvarlağı kaleci Szumski'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu. 1-1

61. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Visca, pasını Gulbrandsen'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

65. dakikada Ricardo Gomes havadan gelen topu indirdi. Oltan Karakullukçu'nun vuruşunda top, savunmadan kornere çıktı.

75. dakikada sol kanattan açılan ortaya yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak auta gitti.

77. dakikada sol kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Emrah Başsan'ın volesinde, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

GOL - 84. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın pasında topla ceza alanına giren Gulbrandsen'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

90+1. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Visca, topu ayağından açtı. Meşin yuvarlağa Crivelli vurdu. Top, savunmadan döndü.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Obertan (Dk. 63 Oltan Karakullukçu), Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra Çağıran), Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Bolingoli (Dk. 73 Deniz Türüç), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan (Dk. 84 Uğur Uçar), Aleksic (Dk. 46 Gulbrandsen-Dk. 90 Crivelli), Chadli (Dk. 73 Mehmet Topal)

Goller: Dk. 5 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 58 Chadli (Penaltıdan), Dk. 84 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 18 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 81 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 81 Deniz Türüç, Dk. 87 Volkan Babacan, Dk. 90+4 Crivelli (Medipol Başakşehir)