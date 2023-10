UEFA, EURO 2032 için önerilen stadyumları duyurdu

UEFA, EURO 2032 ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. Türkiye'nin ve İtalya'nın adaylık dosyasında yer verdiği 10 stadyum belli oldu.

Ekim 2026 tarihinde kura çekimi, açılış maçları, final maçlarının nerde olacağı iki federasyon tarafından birlikte belirlenecek.

Federasyonlar 2026 yılında yapılacak incelemelerin ardından, dosyalarına koydukları 10'ar adet stadyumların sayısın 5'şer stadyuma düşürecek.

UEFA'nın stat kriterlerine göre minimum 60 bin oturma kapasiteli 1 stat, 50 bin oturma kapasiteli 1 tercihen 2 stat, 40 bin oturma kapasiteli 4 stat ve 30 bin net oturma kapasiteli 3 stat olarak seçiliyor.

İşte Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için UEFA'ya bildirdiği 10'ar stadyum...

Türkiye'nin sunduğu 10 stadyum

1- Atatürk Olimpiyat Stadı

2- Galatasaray RAMS Park

3- Fenerbahçe Ülker Stadı

4- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

5- Konya Büyükşehir Belediye Stadı

6- Trabzonspor Papara Park

7- Gaziantep Kalyon Stadı

8- Antalya Corendon Airlines Park

9- Eskişehir Atatürk Stadı

10- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı

İtalya'nın bildirdiği stadyumlar

1- Milano: Stadio San Siro - Giuseppe Meazza

2- Roma: Olimpiat Stadyumu

3- Torino: Juventus Stadyumu

4- Bari: Stadio San Nicola (yenilenecek)

5- Napoli: Diego Armando Maradona Stadyumu (yenilenecek)

6- Cenova: Luigi Ferraris Stadyumu (yenilenecek)

7- Verona: Marcantonio Bentegodi Stadyumu (yenilenecek)

8- Floransa: Artemio Franchi Stadyumu (yeni yapılacak stadyum)

9- Bologna: Renato Dell'Ara Stadyumu (yeni yapılacak stadyum)

10- Giari: Sant'Elia Stadyumu (yeni yapılacak stadyum)

