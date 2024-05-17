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Dünya
AA 17.05.2024 09:21

ABD'nin uçak gemisi USS Ronald Reagan, 9 yıllık görevinin ardından Japonya'dan ayrıldı

ABD'nin nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Ronald Reagan, 2015'te başladığı görevinin sona ermesinin ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yokosuka Donanma Üssü'nden ayrıldı.

ABD'nin uçak gemisi USS Ronald Reagan, 9 yıllık görevinin ardından Japonya'dan ayrıldı

Resmi Kyodo ajansının haberine göre USS Ronald Reagan'ın Komutanı Yüzbaşı Daryle Cardone, donanma üssünden ayrılışında basına yaptığı konuşmada Japonya'yı mürettebat için "ikinci yuva" olarak niteledi.

Cardone, gemi ve mürettebatının uluslararası hukukun üstünlüğünü koruması, ayrıca serbest ve açık Hint-Pasifik bölgesi için konuşlandırıldığını belirtti.

ABD'nin uçak gemisi USS Ronald Reagan, 9 yıllık görevinin ardından Japonya'dan ayrıldı

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, Hint-Pasifik'i güvenli ve istikrarlı tutmadaki fedakarlıkları ve özverileri dolayısıyla gemi mürettebatını tebrik etti.

Ekim 2015'te Yokosuka'ya demirleyen uçak gemisi, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri karşısında bölgede devriye görevi yaptı.

Nükleer güçle çalışan gemi, Mart 2011'deki deprem ve nükleer felaket sonrası Japonya’ya düzenlenen "Tomodachi Operasyonu"nda (Arkadaş Operasyonu) görev almıştı.

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