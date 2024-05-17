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Dünya
TRT Haber 17.05.2024 09:10

Polonya'ya 24 TB2 SİHA teslimatı tamamlandı

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, bir ülkenin daha envanterine girdi. Polonya ile 2021’de imzalanan ve toplam 24 adet TB2 SİHA ihracatını içeren anlaşmanın son teslimatı yapıldı. Böylece, Türkiye ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihracatını tamamlamış oldu.

Polonya'ya 24 TB2 SİHA teslimatı tamamlandı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor.

Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını bir ülke daha envanterine ekledi.

Türkiye ilk kez hem NATO hem de AB üyesi bir ülkeye SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış oldu.

Haluk Bayraktar: Gurur duyuyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB2'lerin son sisteminin Polonya'ya teslim edildiğini duyurdu.

"Bu ideallerin hayata geçmesinde büyük gayretleri ve destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da teslimata ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Her biri 6 adet hava aracı ve 3 adet yer kontrol istasyonundan oluşan 4 ayrı paketin teslimat için Mayıs 2021’de Polonya ile anlaşma imzalanmıştı.

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