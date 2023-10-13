Açık 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.10.2023 15:00

Diego Simeone Arda Turan'ı ziyaret etti

İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti.

Diego Simeone Arda Turan'ı ziyaret etti

Arda Turan'ın futbolculuk döneminde uzun süre teknik direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü teknik adam, İstanbul'u ziyaretinde eski futbolcusunu da unutmadı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim ve takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek, kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için."


Sıradaki Haber
Millilerin galibiyeti Hırvatistan basınında: Türkiye bizi mahvetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Beyaz Saray: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile 24 saat tanıması zor iş
16:26
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1799'a yükseldi
16:15
Edirne'de 22 insan kaçakçısı tutuklandı
16:17
Kaymak, tahin, baklava... Bazı gıdalarda katkı maddesi yasaklandı
16:08
Türkiye’nin Gazze için gönderdiği yardımlar Filistin'e teslim edilmek üzere hazırlanıyor
15:56
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'te İsrail şiddeti: Atlı polisler, gaz bombası ve plastik mermi...
Doğu Kudüs'te İsrail şiddeti: Atlı polisler, gaz bombası ve plastik mermi...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ