Galatasaray 118. kuruluş yılını kutladı

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 118. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün 118. yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından Galatasaray Lisesinde kurulduğunu hatırlattı.

"O ve arkadaşları, kuruluşuyla beraber kulübe bir misyon yükledi. Yabancı takımları yenmek için kurulan bir kulüp olduğunu ifade etti. Bundan sonra gelen yöneticiler, Galatasaray'ı yüceltmek için bu misyona hep sadık kaldı. Bugün Türkiye'de yurt dışında yabancılarla yapılan mücadelede en başarılı takım Galatasaray. Benim başkanlığımda, yönetim kurulu arkadaşlarımla bu misyona sahip çıkıyoruz. Yabancı takımları yenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geçen hafta yaşadığımız zafer bunun nişanesidir. Bütün camiama, taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdikleri destekle bu zaferlere ulaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da Galatasaray, bayrağı en yüksek seviyeye çıkartacak ve bizden sonra gelenler de aynı misyonun takipçisi olacak. Ali Sami Yen ağabeyi kabrinde ziyaret ettik, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Galatasaray'ın bundan sonraki zaferlerini kutlamak üzere buradan bütün Galatasaraylılara selam gönderiyorum."

Özbek, Galatasaray'ın olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp olduğunu anlattı.

"Ali Sami Yen ağabey, arkadaşlarıyla beraber olimpik sporların yerleşmesi, gelişmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Sporun her dalında hizmet vermiş birisi. Kendisi büyük bir spor adamıydı. Böyle bir spor adamının Galatasaray Kulübünden ve Galatasaray Lisesinden doğmuş olması bize gurur veriyor. Yaptıklarıyla iftihar ediyoruz, onun izindeyiz."

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç da Galatasaray için çok önemli bir gün geçirdiklerini belirtti.

"Bugün Galatasaray'ın geldiği hedefi, geldiği büyüklüğü düşündüğünüz vakit, Türkiye'ye ve Türk insanına büyük hizmet ettiğini görüyoruz. Bu nedenle kurucumuza Allah rahmet eylesin, bütün ölenlerimizin ruhu şad olsun."

Törenin ardından Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan etkinlikler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcuların katıldığı etkinlikte, önce geleneksel Galatasaray pilavı yendi.

Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törende ise Dursun Özbek bir konuşma yaptı. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 118. kuruluş yılını kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Kulübümüz bir asırdan uzun süre önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından Türk olmayan takımları yenme hedefi ve iradesiyle kuruldu. Bugün tüm Galatasaraylılar bu hedefin peşinde durmadan yorulmadan ilerliyoruz. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı olması bizim için çok değerli. Bu özel yılda Galatasaray Kulübünün başkanı olmaktan ayrıca büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, benzersiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübüdür, Cumhuriyet'in yüzüdür."

Özbek, Galatasaray'ın rekabet ettiği her branşta koyduğu hedeflere ilerlediğini aktardı.

"Galatasaray kazandığı her zaferle daha güçleniyor daha da büyüyor. Kazandığımız zaferlerle yepyeni bir nesil, gözlerimizin önünde Galatasaraylı oluyor. Ben Galatasaray sevgisinin bu şekilde nesilden nesile büyümesine tanık olmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi bana ve arkadaşlarıma daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu yeni neslin, Galatasaray sayesinde yüzünün her zaman gülmesini sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun için hiç durmadan mücadele edeceğimizin sözünü bir kere daha veriyoruz. Nice 118. yıllara. Yaşasın Galatasaray."

Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 74 yaşındaki Mehmet Ali İrtemçelik, yaş kütüğüne 118. yıl plaketini çaktı.

Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara da madalya takdim edildi.

Kazanılan kupalar tanıtıldı

Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı da yapıldı.

Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim