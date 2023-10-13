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Spor
AA 13.10.2023 13:55

Doğal vücut geliştirme sporcusu gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Ukrayna'da düzenlenen doğal vücut geliştirme dalında Avrupa şampiyonu olan Ömer Faruk Darçın, dünya şampiyonasından altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Doğal vücut geliştirme sporcusu gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
[Fotograf: AA]

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Darçın, profesyonel basketbol oyuncusuyken 20 yaşında geçirdiği sakatlık sonrası basketbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Formunu korumak için o dönem fitness yapan Darçın, daha sonra tanıştığı doğal vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye başladı.

Kendi imkanıyla antrenmanlarını sürdüren Darçın, Dünya Doğal Vücut Geliştirme Federasyonuna (WNBF) bireysel başvuru yaparak kontrollerden geçmesinin ardından lisanslı sporcu olmaya hak kazandı.

Doğal vücut geliştirme sporcusu gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Darçın, 1 Eylül'de Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tüm sıkletlerin şampiyonlarıyla karşılaştığı Overal (şampiyonlar şampiyonu) dalında birincilik elde etmeyi başardı.

Başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam eden Darçın, 18 Kasım'da ABD'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasını da zirvede tamamlamayı hedefliyor.

"Doğal vücut geliştirmede gençlere örnek olmak için bu kupayı kazandım"

Ömer Faruk Darçın, eski profesyonel basketbolcu olduğunu, 20 yaşında sakatlandıktan sonra kondisyonunu korumak için fitness yapmaya başladığını söyledi.

Doğal vücut geliştirme sporcusu gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Zamanla doğal vücut geliştirme sporuna ilgi duyduğunu belirten Darçın, bu alanda ilerlemeye karar verdiğini anlattı.

Darçın, son olarak çeşitli zorluklarla karşılaştıkları Ukrayna'da Avrupa şampiyonasına katıldığını dile getirdi.

"Podyum günü geldiğinde kupayla tüm yorgunluğumuzu unuttuk. Yarışma çok güzel geçti. Kaliteli sporcular vardı. Polonya, Almanya, Hollanda, Ukrayna'nın yerli sporcuları vardı. Daha önce ülkemizden de katılanlar oldu ancak şampiyon olunamamıştı. Kendi stilimde şampiyon oldum, diğer stildeki rakibimi de yenerek şampiyonlar şampiyonu oldum."

Doğal vücut geliştirme sporcusu gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Darçın, vücut geliştirme sporunda doping maddelerinin oldukça yaygın olduğuna, bu tür maddelerin sporcu sağlığına zarar verdiğine dikkat çekti.

"Ben, doğal vücut geliştirmede gençlere örnek olmak için bu kupayı kazandım. Spor, temiz kalındığı, ahlaklı bir şekilde davranıldığı zaman anlamlı oluyor."

Darçın, doğal vücut geliştirmenin sabır, emek ve spor ahlakına uygun bir branş olduğuna işaret ederek, gençlere doping malzemelerini kullanmamalarını tavsiye etti.

Darçın, katıldıkları yarışmada olimpiyat prosedürlerinin uygulandığını, sporcuların doping kontrolü yapıldığını, kan ve idrar tahlillerine kadar bakıldığını aktardı.

"Doping tespit edildiğinde 10 yıl yarışmalardan men ve para cezası veriliyor. Katıldığınız yarışmalarda tamamen doğal olmanız gerekiyor."

Doğal vücut geliştirme sporcusu gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Darçın, WNBF tarafından ABD'de yapılacak dünya şampiyonası için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirtti.

"ABD'de dünya şampiyonası var. Aynı kararlılıkla mücadeleci ruhumla gideceğim. Elimden gelenin en iyisini yaparak dünya şampiyonluğunu ülkeme getirmek istiyorum."

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