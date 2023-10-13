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Spor
AA 13.10.2023 13:45

Tour of Türkiye 2023 Bodrum-Selçuk etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) altıncı gününde Bodrum-Selçuk etabı başladı.

Tour of Türkiye 2023 Bodrum-Selçuk etabı başladı
[Fotograf: AA]

Etabın startı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Bodrum Kalesi önünden verildi.

Turun 193,3 kilometrelik Bodrum-Selçuk etabına, 24 takımdan 139 bisikletçi katılıyor.

Yarışın en uzun etabında bisikletçiler Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'den geçerek Meryem Ana'ya ulaşacak.

Genel olarak düz bir parkurda mücadele edecek dünyanın en iyi bisikletçileri, yaklaşık son 30 kilometrede 3 kez tırmanış ve iniş yapacak. Sporcular, 410 metre rakımlı Meryem Ana'da tırmanış finişi gerçekleştirecek.

Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

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