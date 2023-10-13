Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları yeni sezon hedeflerini anlattı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacak turuncu-beyazlı oyuncular, yeni sezonla ilgili hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Takım kaptanı Tijana Boskovic, yeniden takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Burada 9. sezonumu geçireceğim. Bu sezon mücadele edeceğimiz organizasyonlarla ilgili kendimi çok motive olmuş hissediyorum. Biz, çok güçlü bir takımız. Umarım her geçen gün gelişiriz ve çok iyi bir sezon yaşarız."

Boskovic, ligdeki rekabetçi ortamla ilgili düşüncelerini aktardı.

"Bence her zaman çok iyi takımlarla karşılıyoruz. Avrupa’da ve Türkiye’de çok güçlü rakiplerle oynayacağız. Bizim oyunumuz da birlikte oynadıkça gelişecektir. Ben, bu rekabetçi ortamda iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum."

Boskovic, takıma yeni transfer olan oyunculardan memnun olduğunu aktardı.

"Yeni transferlerimiz gerçekten de çok güçlü oyuncular. Çok tecrübeliler ve potansiyelliler. Takımımızın bu sezonki kadro kalitesinden dolayı mutluyum. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular, gerçekten de çok kaliteli. Onlarla beraber oynayacağım için sabırsızlanıyorum."

Boskovic, sezon öncesi takımdaki havaya ilişkin de konuştu.

"Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadık ama hissettiğim kadarıyla atmosfer çok iyi. Takım arkadaşlarımdan çok güzel enerji hissettim. Umarım bu durum sezon boyunca aynı kalır."

Simge: Güzel bir sezonun bizi beklediğinden eminim

Boskovic ile takım kaptanlığını üstlenen Simge Aköz ise milli takımla mükemmel bir yaz geçirdiğini dile getirdi.

"Çok uzun zamandır finallerde kaybedip, sonuca ulaşamadığımız anlar yaşamıştık. Bu sene milli takıma katılan arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü hale geldik. Bizim altyapısına çok emek verdiğimiz bu voleybol, güzel başarılarla taçlandırıldı. Bu durum bizim için çok tatmin edici. Bu başarı için ailemizi ve sosyal hayatımızı geride bıraktık. Bu yüzden bu başarılara ulaşmak mutluluk verici. Kazanmak da çok güzel bir duygu."

Milli oyuncu, ligdeki rekabetin kaliteyi arttıracağını vurguladı.

"Türkiye Ligi’ni 1-2 takımın domine ettiği bir sistem artık yok. Çoğu takımın rekabet edebildiği bir lig haline geldik. Bu rekabet elbette ligimizi dünyanın en iyi liglerinden biri yaptı. Bundan dolayı mutluyuz. Çoğu elit sporcu, burada oynamak istiyor. Biz de Türk sporcular olarak bu ligde rekabet etmekten ve değer görmekten dolayı çok mutluyuz."

Simge, yeni transfer olan oyuncuların kadro kalitesini arttırdığını söyledi.

"Bu sene gerçekten rotasyon anlamında çok fazla seçeneğe sahibiz. Kenardan girecek her oyuncunun bu takıma çok fazla katkı yapacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda takımda güven ortamı da oluşacaktır. Takım uyumunu yakaladıktan sonra çok güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla yıllar boyunca karşılıklı oynadık. Güzel bir sezonun bizi beklediğinden eminim."

Voronkova: Geçen sezon istediğimiz gibi bitmese de çok iyi mücadele ettik

Eczacıbaşı Dynavit’in smaçörlerinden Irina Voronkova, yeni sezona başlayacakları için heyecanlı olduğunu belirtti.

"Umarım bu sezon iyi geçer. Geçen sezon istediğimiz gibi bitmese de çok iyi mücadele ettik. Bu sezon elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kendimizi göstereceğiz."

​​​​​​​Voronkova, yeni transferlerle takımın atmosferinin daha iyi olacağını dile getirdi.

"Buraya gelen insanların neler yapabilecekleri belli. Fiziksel ve mental anlamda çok iyi oyuncular geldi. Buradaki oyuncular, milli takımda da görev alıyor. Bence makine gibi çok hızlı bir şekilde istediğimiz oyunumuzu ortaya koyabileceğiz."

Takımda oluşacak forma rekabeti ile ilgili konuşmanın erken olduğunu vurgulayan Voronkova, "Sezon daha yeni başladı. Her şeye pozitif bakıyoruz. Sezonun geri kalanını sakin bir şekilde bekleyeceğiz ve sıkı çalışacağız." ifadelerini kullandı.