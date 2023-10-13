Curlingde hedef olimpiyatları garantilemek

Kenan Şebin, ilk hedeflerinin, 16-26 Kasım tarihlerinde İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Curling Şampiyonası'nda başarı yakalamak olduğunu belirtti.

Şebin, şampiyonada ülke olarak kadın ve erkeklerde mücadele edeceklerini aktardı.

"Uluslararası müsabakalara kasım ayındaki Avrupa Curling Şampiyonası ile başlıyoruz. Kadın ve erkeklerde A Grubu'nda mücadele ediyoruz. Avrupa ve dünyanın en iyi ülkeleriyle, milli takımlarıyla yarışacağız. Bunlar tesadüf değil geçen sene aldığımız başarıların bir neticesi. Hem erkekler hem de kadınlar, Dünya Şampiyonası'nda yarıştı. Bunlarda çok büyük bir ivme kazandık. Bunu bütün dünya takdir ediyor."

Şebin, gelecekteki hedeflerinin olimpiyata gitmek olduğunu dile getirdi.

"Bu, spor felsefesi, ülkenin tanıtımı, imajı noktasında önemli bir şey. Takım olarak gitmek apayrı bir başarı olacak ama inanın bizim beklentimiz, sporcularımızın inancı bu noktada. Her ne kadar dezavantajlı bir sezondan geçsek de buza az çıksak da çocukların inançları çok büyük."

"Hedeflerimize doğru yürüyoruz"

Şebin, geçen yıl önemli başarı kazanan sporcuların gerekli yeteneği kazandığını ifade etti.

"25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda derece için mücadele edeceğimizin sözünü verebiliriz. En azından elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız çünkü çocuklar bu yetenekte. Geçen sene Avrupa ve dünya şampiyonalarında bir sürü ülkeyi yendiler. Yani o kritik noktayı aştılar, artık stres yapma gibi bir lüksümüz yok. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme noktasında hedeflerimize doğru yürüyoruz. İnşallah hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında karışık çiftlerde, kadın ve erkeklerde çok başarılı bir yılımız olacak."

Şebin, olimpiyatlar öncesinde uluslararası başarıların kazanılması gerektiğini vurguladı.

"Olimpiyat elemeleri öncesi Avrupa Şampiyonası, ilk 7'ye giren ülkelerin Dünya Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde ettiği bir organizasyon. Burada ilk 7'ye girdiğimiz takdirde Dünya Şampiyonası'nda yarışacağız ve bunun tekrarında bir dahaki sene olimpiyat yılı olduğu için yine ilk 7'ye girmemiz lazım. Yani iki yılda başarı ortalamanızın en kötü yedincilik olması lazım. Bu olmalı ki olimpiyata katılalım. Biz geçen sene kadınlarda yarı finali bir taşla kaçırdık bu yüzden gerçekten çok iddialıyız. Çocuklarımız belki bu sene kürsüye de çıkabilir ama hedefimiz ilk 7'ye girip olimpiyata gitmeyi garantilemek."

"Curling malzemelerini 3'te 1 fiyatına üretiyoruz"

Şebin, curlingde kullanılan malzemelerin üretiminin Türkiye'de yapıldığını anımsattı.

"İş insanları bu noktada girişimde bulundu. Bu noktada örnek bir federasyon olduk. Gerçekten curling taşını üretmek çok zor çünkü İskoçya'nın tamamen granitten oluşan bir adası var ve bu ada satın alınmış. Curling taşı üreten şirket ile uzun vadeli bir ortaklıkları var. Bütün taşları burada üretip dünyaya satıyorlar. Biz uluslararası müsabaka yaptığımız zaman kural gereği Dünya Curling Federasyonunun ürettiği malzemeleri kullanmak zorundayız. Ama biz eğitim amaçlı ya da yurt içindeki faaliyetlerde bu malzemeleri almak zorunda değiliz. Çünkü ülkemizde curling malzemelerini 3'te 1 fiyatına üretiyoruz. Bunların geliştirilmesi, çağa uydurulması lazım."

Kenan Şebin, curlingi Türk devletlerine taşımayı planladıklarını, malzeme ve eğitim noktasında her türlü desteği vermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.