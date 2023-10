Burak Yılmaz: Görevimin bilincindeyim

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra olağanüstü genel kurula kadar teknik sorumluluk görevine getirildi

"Futbolculuk hayatımda zorlukların üstesinden geldim. Bu, başka bir görev ve pozisyon. Kendime, ekibime, futbolculara ve camiamıza güveniyorum. Tabii zor ama zorlukları başararak bir yerlere gelebiliyorsunuz. Rahatım. Oyuncularımıza güvenim sonsuz. Görevimin bilincindeyim. Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım."

"Aramıza iki yeni hocamız katıldı"

Burak Yılmaz, yardımcı Antrenör Hari Vukas ile Atletik Performans Antrenörü Toni Modric'i teknik ekibe dahil ettiklerini belirtti.

"Aramıza benim isteğim ve arzumla iki yeni hocamız katıldı. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Bize daha fazla güç katacaklarını düşündük. Antrenörler yakından tanıdığım isimler. Her zaman iletişim halindeydim. Onlara da teşekkür ediyorum. Davetimizi ikiletmeden burada oldular. Bu da kulübümüzün büyüklüğünden geliyor. Her şey benim isteğimle oldu. Her şey olumlu yönde gidiyor."

"Derbiye yüzde 100 hazır olacağız"

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiye yüzde 100 hazır olacaklarına inandığını kaydetti.

38 yaşındaki teknik adam, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini vurguladı.

"Milli maç araları her zaman avantaj gibi görünür. İnşallah milli takımlardaki oyuncularımız sakatlanmadan döner. Derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Buna inancımız tam. Yeter ki oyuncularımız sağlıklı dönsünler. Ciddiyetle çalışıyoruz. İnşallah arkadaşlarla en iyisini oyuncularımıza verip maça kadar hazır olacağımızı düşünüyoruz."

Yılmaz, sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ın son durumu hakkında da konuştu.

"Salih ve Gedson inşallah derbiye yetişebilir. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezlerse de onların yerine oynayacak isimler mutlaka görevini yapacaktır."

Burak Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan karşısında deplasmanda elde ettiği 1-0'lık galibiyet dolayısıyla A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.