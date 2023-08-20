UEFA Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

AEK play-off turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kalan AEK, play-off'lara kaldı.

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu, Yunanistan ekibi AEK'in Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırladığı rövanş maçıyla tamamlandı.

İlk maçı 2-1 kazanan AEK, Dinamo Zagreb ile uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Dinamo Zagreb'in gollerini, 45+2. dakikada Josip Sutalo ve 65. dakikada Robert Ljubicic kaydetti. AEK'in gollerini ise 90+2. dakikada Sergio Araujo ve 90+10. dakikada Domagoj Vida attı.

AEK, play-off turunda Belçika'nın Antwerp takımıyla eşleşti. AEK ile Antwerp arasındaki play-off turu maçları, 22 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.

AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde ölen taraftar anıldı

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 7 Ağustos'ta yapılması gereken UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden genç, ertelenen ve dün oynanan maç öncesinde anıldı.

Atina'nın Nea Filadelfia bölgesinde 7 Ağustos'ta taraftarlar arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris için iki takım arasında dün yapılan maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AEK'li oyuncu Sergio Araujo, 92'nci dakikada attığı golün ardından üzerinde Mihalis yazılı formayı havaya kaldırarak golü Kaçuris'e armağan etti.

Kaçuris'in annesi ve erkek kardeşi de maçı izlemek için stattaydı.

AEK taraftarları, üzerinde Kaçuris'in fotoğrafı olan dev bir pano açtı. AEK oyuncuları panonun önüne Kaçuris'in anısına çiçekler bıraktı.