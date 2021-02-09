İsviçre'deki FIBA Basketbol Evi'nde bir araya gelen ikili, uluslararası kulüp müsabakaları ve Avrupa spor modelini koruma ihtiyacı konularına odaklandı.

Sporun toplum için öneminin vurgulandığı toplantıda Ceferin ile Zagklis, tüm dünyada her iki branşın nasıl gelişeceğine ve yaşanan zorluklara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

"UEFA ile FIBA ortak değerleri paylaşıyor"

Ceferin, ziyaretla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Mevcut zorlu durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve sporun toplumların normale dönmesine yardımcı olmadaki olumlu rolünü tartışmak güzeldi. UEFA ile FIBA, dayanışma ve açık turnuvalara dayanan ortak değerleri paylaşıyor."

Andreas Zagklis ise, "UEFA ile FIBA arasında uzun soluklu, yerleşik bir ortaklık var ve biz, İsviçre'deki komşuluk ilişkisinden çok daha fazlasına sahibiz. Aynı değerleri paylaşmaktan ve onları teşvik etmek için birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.