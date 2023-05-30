UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmeni Sevilla 7. şampiyonluk peşinde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

UEFA Kupası adını 1971-1972 sezonundan itibaren alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yarın oynanacak 2023 finali ise İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek.

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek. Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.

"Kupa 2"nin kralı Sevilla

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.

Kupayı toplamda 6 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

6 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Galatasaray (Türkiye), Napoli (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

İspanyol Julen Lopetegui ve Arjantinli Jorge Sampaoli'nin ardından İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile sezona devam eden Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3. sırayı alarak Avrupa Ligi'ne kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını tarihinde 6 kez kazanan Sevilla, bu sezon play-off turunda Hollanda ekibi PSV, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde İngiltere'nin Manchester United ve yarı finalde İtalya'nın Juventus takımını eleyerek finalin yolunu tuttu.

En golcüsü En-Nesyri

Sevilla'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu, Faslı milli oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.

En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde takımına 4 gol kazandırdı. Erik Lamela 2, Lucas Ocampos, Suso, Nemanja Gudelj, Loic Bade ve Joan Jordan da birer golle katkı sağladı.

Turnuvada 13 gol atan Sevilla'nın diğer iki golü ise Manchester Unitedlı Tyrell Malacia ve Harry Maguire'ın kendi filelerini havalandırmasıyla geldi.

Finale kadar yaptığı maçlar

Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar Play-off Sevilla-PSV 3-0, 0-2 Son 16 Sevilla-Fenerbahçe 2-0, 0-1 Çeyrek final Sevilla-Manchester United 2-2, 3-0 Yarı final Sevilla-Juventus 1-1, 2-1 (Uzatmada)

Kadrosu

Sevilla'nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No Adı O G 1 Marko Dmitrovic 3 0 13 Yassine Bounou 5 0



Savunma:

No Adı O G 2 Gonzalo Montiel 6 0 3 Alex Telles 4 0 4 Karim Rekik 1 0 14 Tanguy Nianzou 4 0 16 Jesus Navas 8 0 19 Marcos Acuna 8 0 23 Marcao 2 0 44 Loic Bade 5 1

Orta saha:

No Adı O G 6 Nemanja Gudelj 7 1 8 Joan Jordan 4 1 10 Ivan Rakitic 8 0 17 Erik Lamela 7 2 20 Fernando 8 0 21 Oliver Torres 7 0 24 Alejandro Gomez 3 0

Forvet:

No Adı O G 7 Suso 7 1 12 Rafa Mir 3 0 15 Youssef En-Nesyri 8 4 25 Bryan Gil 6 0 55 Lucas Ocampos 8 1

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)