Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

Son 16 turunda Galatasaray’ı eleyen Barcelona, Almanya’da berabere kaldığı Frankfurt’u Nou Camp’ta ağırlayacak.

Bir başka Alman takımı RB Leipzig, mücadelenin ilk ayağında sahadan beraberlikle ayrıldığı Atalanta ile deplasmanda kozlarını paylaşacakken, Lyon ise İngiliz ekibi West Ham’ı konuk edecek.

Bu 3 karşılaşma da 1-1 sona ermişti. Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Rangers, sahasında tur arayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

19.45 Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya) (1-1)

22.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-1)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere)? (1-1)

22.00 Rangers (İskoçya) ?- Braga (Portekiz) (0-1)