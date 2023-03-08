UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın yapılacak ilk maçlarla başlayacak. Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla'ya konuk olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yarın 8 müsabaka oynanacak.
Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
20.45 Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
20.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
20.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe
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