UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları 27 Ekim Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç yapılacak.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını TSİ 19.45'te konuk edecek.
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.
Gruplarda 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.45 Lazio (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
19.45 Zürih (İsviçre) - Bodo/Glimt (Norveç)
19.45 PSV (Hollanda) - Arsenal (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Rennes (Fransa)
19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya)
19.45 Malmö (İsveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)
22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova)
22.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya)
22.00 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor
22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa)