UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:
Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)
Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)
Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)
Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)
Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)
Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)