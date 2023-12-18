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Spor
AA 18.12.2023 15:00

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

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