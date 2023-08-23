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Spor
AA 23.08.2023 10:00

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu 24 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu ilk maçları 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna)

20.00 Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)

21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

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