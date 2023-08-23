Trabzonspor-Çaykur Rizespor maç biletleri satışa çıkıyor

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum-B Blok 750 TL, VIP Platinum A-C Blok 600 TL, VIP Gold 400 TL, VIP Silver 300 TL, batı tribün 150 TL, doğu üst tribün 100 TL, fırtına tribün 75 TL, güney-kuzey kale arkası tribün 50 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Trabzonspor biletlerinin, Çaykur Rizespor logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlarla satın alınabileceği aktarılan açıklamada, misafir takım logolu kartların sadece misafir takım tribününden bilet satın alabileceği, bilet transfer kısıtlarının, bilet satış logo kısıtlarıyla aynı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, karşılaşma özelinde maça gelemeyecek kombine sahiplerinin, maçlık olarak koltuklarını "Hesabım-Kombine Kulübe Devir" sekmeleri altından satılması için kulüplerine devrederek destek olabilecekleri ifade edilerek, engelli biletlerinin ise biletlerin satışa çıkmasıyla Atatürk Alanı Passolig gişelerinden tanımlanacağı bildirildi.