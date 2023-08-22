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Spor
AA 22.08.2023 17:34

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor
[Fotograf: AA]

Molde ile 23 Ağustos Çarşamba günü yapacakları play-off turu ilk maçı için kafileyle Norveç'e gelen Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztürk, eşleşmeyi geçmenin çok önemli olduğuna değindi.

"Bize göre yılın en önemli maçı. Özlediğimiz yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin bir adım uzağındayız."

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Molde ile 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda, 29 Ağustos Salı günü de İstanbul'da karşılaşacaklarını hatırlattı.

"Hem burada hem de İstanbul'da kazanacağımızı umut ediyorum. Burada hava, iklim, her şey futbola müsait. Molde, liginde 18-19. haftasını geçiriyor. Bu onların takımdaşlığı, birlikteliği için avantaj ama biz de Galatasaray'ız. Her şeyin yarın istediğimiz gibi geçeceğinden ve buradan İstanbul'a keyifli döneceğimizden eminiz."

"Hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek"

Metin Öztürk, takıma güvendiklerini vurguladı.

"Hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Ancak futbol sahada oynanıyor. Ne kadar büyük konuşursanız konuşun, lafla maçları kazanamıyorsunuz. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Okan hocamıza ve ekibine çok güveniyoruz."

"Bu sezon ligde en iddialı takım olacağımıza inanıyoruz"

Metin Öztürk, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmasını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmesini umduklarını dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ve İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un gündemde olup olmadığı soruldu.

"Bunu Erden beye sormanız lazım. Transferden sorumlu kişi o. Doğrusu ve şık olanı bu olur."

Öztürk, tek motivasyonlarının Molde maçında olduğunu aktardı.

"Transfer şampiyonlukları, takımları şampiyon yapmıyor. Sahadaki oyun şampiyon yapıyor. Geçen sezon harika bir takımla harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sezon ligde en iddialı takım olacağımıza inanıyoruz. Kalbimden geçen, 'Şampiyon olacağız.' demek ama rakiplere de saygısızlık yapmamak lazım. Onlar da iyi transferler yaptılar. Her şey gönlümüzde olur, bu sezon da Galatasaray şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği yere kadar gider diye ümit ediyorum. Şu an motivasyon ve enerji bu yönde."

Metin Öztürk, rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Norveç'e gelebileceğini belirtti.

"Gelmese de kalbi burada. Kendisine acil şifalar diliyoruz. İnşallah yarın aramıza katılır. Birlikte keyifle maçımızı izleriz."

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