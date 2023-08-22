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Spor
AA 22.08.2023 17:08

Sivas'ta "Tour of Yiğido" bisiklet turu düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Sivas Valiliği ve Belediyesi tarafından organize edilen uluslararası bisiklet turu "Tour of Yiğido", 25-27 Ağustos'ta düzenlenecek.

Sivas'ta "Tour of Yiğido" bisiklet turu düzenlenecek
[Arşiv]

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son günlerde hayata geçirdiği bisiklet organizasyonlarıyla tüm Anadolu'ya bisiklet sevgisi aşılayan federasyon, yarışlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek uluslararası bisiklet turu "Tour of Yiğido"ya katılacak takımlar medeniyetlerin buluştuğu kent Sivas'ta mücadele edecek.

25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek yarışta bisikletçiler, üç gün boyunca Sivas'ın doğal ve kültürel zenginliğine yakından şahit olacak.

Bisikletçiler 323 kilometre pedal çevirecek

UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan eserleri, lezzetli mutfağı, tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapan kültürü ve eşsiz coğrafyasıyla Anadolu'nun cazibe merkezi haline gelen Sivas'ta bisikletçiler, 3 gün boyunca toplamda 323,3 kilometre pedal çevirecek.

25 Ağustos Cuma günü Sivas Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan saat 10.00'da başlayacak yarış, yine aynı noktada son bulacak ve bisikletçiler 7,1 kilometre pedal çevirecek.

Onlarca bisikletçi yarışın ikinci gününde Milli Mücadele'nin simge noktası Sivas Atatürk Kongre Müzesi önünden saat 09.00'da start alarak 146,2 kilometrenin ardından kaplıcaları ve şifalı sularıyla ünlü Sivas Altınkale'de etabı tamamlayacak.

Yarışın üçüncü ve son gününde bisikletçiler tekrar Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nden saat 09.00'da yarışa başlayacak. Hititler'den Bizans'a, Osmanlı'dan Selçuklu'ya onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Divriği'de "Tour of Yiğido" son bulacak. Yarışın en uzun parkuru olan 3. etapta sporcular, 170 kilometre boyunca mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, halk ozanlarıyla gönüllerde taht kurmuş, Cumhuriyet'in adımlarının atıldığı bir şehir olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, Sivas'ta yeni bir organizasyonu düzenlemekten mutlu olduklarını aktardı.

"Sivas, bisiklet kültürünün, bisiklet tutkusunun yaygınlaşması için pek çok gence ilham verecek. Tüm Sivas halkını bu güzel yarışın heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz."

Bisiklet turuna Türkiye, Cezayir, Japonya, Katar, Özbekistan ve Malezya'dan 11 takım katılacak.

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