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Spor
AA 23.08.2023 09:20

Fenerbahçe Twente karşısında avantaj peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Twente karşısında avantaj peşinde

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

Fenerbahçe'de eksik yok

Fenerbahçe'nin Twente karşısında UEFA'ya bildirdiği kadrodan eksik ismi bulunmuyor.

Kadrodaki isimlerden ​​​​​​​ Luan Peres ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatırken, Serdar Aziz'in durumu son idmanın ardından belli olacak.

Kadro

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Bu arada Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

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