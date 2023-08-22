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Spor
AA 22.08.2023 18:45

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle temsilcimiz Fenerbahçe'ye verdiği cezayı açıkladı.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemlerde bulunulması ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 30 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

UEFA, ev sahibi ekip Maribor'u da 40 bin avro para cezasına çarptırdı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.

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