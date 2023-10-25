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Spor
AA 25.10.2023 10:49

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında üçüncü hafta maçları, yarın yapılacak. Türk takımlarından Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt, Fenerbahçe ise sahasında Ludogorets ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, yarın 8 grupta 15 karşılaşma yapılacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ağırlayacak.

UEFA, yarın oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk mücadelesini 25 Kasım Cumartesi gününe ertelemişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)

19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

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