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Spor
AA 25.10.2023 10:10

NBA'de son şampiyon Nuggets, ilk maçında Lakers'ı devirdi

NBA'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 119-107 mağlup etti.

NBA'de son şampiyon Nuggets, ilk maçında Lakers'ı devirdi
[Fotoğraf: Reuters]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonu, oynanan iki maçla başladı.

78. sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

Nuggets, all-star yıldızı Nikola Jokic'in 29 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçı 119-107 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Ev sahibi ekipte Jamal Murray 21 sayı, 6 asist, Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, 3 top çalmayla oynadı.

NBA'de 21. sezonuna giren LeBron James'in 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Lakers'ta, TauRean Prince 18 sayı, Anthony Davis 17 sayı, 8 ribauntla maçı tamamladı.

Nuggets'a geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran oyuncular, maç öncesi düzenlenen törenle yüzüklerini aldı.

Suns, Warriors'ı Booker'la geçti

Gecenin diğer mücadelesinde Phoenix Suns, deplasmanda Golden State Warriors'ı 108-104 mağlup etti.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 6 ribaunt, 8 asist, Kevin Durant 18 sayı, 11 ribaunt, Josh Okogie 17 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Stephen Curry'nin 27 sayı, 5 ribauntla oynadığı Warriors'ta ise Klay Thompson 15 sayı, 7 ribaunt, ilk kez yeni takımının formasını giyen Chris Paul de 14 sayı, 9 asistle salondan ayrıldı.

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